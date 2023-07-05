Виногорова (Винчикова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Винчикова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Виногоров Николай Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Виногоров Николай Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Николай Вениаминович

Смерть
1994