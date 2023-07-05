Виногорова (Винчикова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Виногоров Николай Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Виногоров Николай Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994