Некрасов Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения12.09.1896
Дата смерти22.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1896
Отец: Некрасов Павел
Мать: Некрасова Ольга
Родился: 12(31).09(08).1897. Умер: 22.04.1938. Продолжительность жизни: 40. Место жительства: Россия, Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Благовещенская волость, д. Гришинская (Некрасово). Сослов... Показать все
Смерть
22.04.1938