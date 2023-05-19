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Некрасов Семен Павлович

Место рождения

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.09.1896

Дата смерти

22.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1896

Отец: Некрасов Павел

Мать: Некрасова Ольга

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Родился: 12(31).09(08).1897. Умер: 22.04.1938. Продолжительность жизни: 40. Место жительства: Россия, Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Благовещенская волость, д. Гришинская (Некрасово). Сослов... Показать все
Смерть
22.04.1938
Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
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