Антонова (Куранова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Куранова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1933

Дата смерти

15.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Александр Петрович

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Александр Петрович

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Смерть
15.04.2002
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