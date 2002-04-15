Антонова (Куранова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1933
Дата смерти15.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Александр Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Смерть
15.04.2002