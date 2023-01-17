Антонов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Александр Петрович

Антонов Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1938

Дата смерти

20.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1938

Отец: Антонов Пётр Васильевич

Мать: Антонова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Николаевна

Смерть
20.09.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close