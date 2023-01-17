Антонов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1938
Дата смерти20.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1938
Отец: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анна Николаевна
Смерть
20.09.1984