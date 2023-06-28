Тимошенко Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1871 ст.
Дочь: Гультяева Александра Максимовна
Отец ребёнка: Тимошенко Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.
Дочь: Тимошенко Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Тимошенко Максим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно