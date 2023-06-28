Тимошенко Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Пелагея Васильевна

Тимошенко Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1871 ст.

Дочь: Гультяева Александра Максимовна

Отец ребёнка: Тимошенко Максим Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.

Дочь: Тимошенко Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Тимошенко Максим Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Максим Фёдорович

Смерть
Неизвестно