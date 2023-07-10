Лещинская (Ульянина) Мария Петровна 04.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Лещинская (Ульянина) Мария Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.09.1899, Москва, город федерального значения Москва

умерла 20.02.1978, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ульянин Пётр Алексеевич08.06.1855 г.р.
Мать
Ульянина (Оранская) Мария Дмитриевна20.03.1863 г.р.
Супруги
Лещинский Арон Яковлевич1898 г.р.
Дети
Лещинская Клара Ароновна17.11.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899

Отец: Ульянин Пётр Алексеевич

Мать: Ульянина (Оранская) Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1925

Муж: Лещинский Арон Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.11.1926

Дочь: Лещинская Клара Ароновна

Отец ребёнка: Лещинский Арон Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
20.02.1978
Москва, город федерального значения Москва

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