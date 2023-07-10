Лещинская (Ульянина) Мария Петровна
женский, родилась 04.09.1899, Москва, город федерального значения Москва
умерла 20.02.1978, Москва, город федерального значения Москва
ОтецУльянин Пётр Алексеевич08.06.1855 г.р.
МатьУльянина (Оранская) Мария Дмитриевна20.03.1863 г.р.
Супруги
Лещинский Арон Яковлевич1898 г.р.
Дети
Лещинская Клара Ароновна17.11.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
17.11.1926
Дочь: Лещинская Клара Ароновна
Отец ребёнка: Лещинский Арон Яковлевич
Смерть
20.02.1978