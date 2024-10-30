Пищальников Тихон Иванович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Пищальников Тихон Иванович

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1835, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умер До 1917, Казанцево, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Отец
Пищальников Иван Савастьянович1805 г.р.
Мать
Пищальникова (Родионова) Христина Кириловна1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пищальников Иван Савастьянович

Мать: Пищальникова (Родионова) Христина Кириловна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
До 1917
Казанцево, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

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