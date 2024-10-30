Пищальников Тихон Иванович
мужской, родился 1835, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умер До 1917, Казанцево, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
ОтецПищальников Иван Савастьянович1805 г.р.
МатьПищальникова (Родионова) Христина Кириловна1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
До 1917
Казанцево, Курьинский муниципальный район, Алтайский край