Назарова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Дарья Алексеевна

Назарова Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1878 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.

Сын: Назаров Иван Степанович

Отец ребёнка: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Дочь: Назарова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close