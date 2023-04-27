Назарова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1878 ст.
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Дочь: Назарова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно