Макридичев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти08.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Призыв на военную службу
?.10.1941
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК, Вологодская обл., Чебсарский р-н
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 1048 сп Дата прибытия: 10.10.1942 (ЦАМО. Фонд 7715, опись 29151с, дело 13)
Смерть
08.07.1998