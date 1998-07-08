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Макридичев Петр Васильевич

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

08.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Макридичев Василий Петрович

Мать: Макридичева Аполлинария Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.10.1941
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК, Вологодская обл., Чебсарский р-н
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 1048 сп Дата прибытия: 10.10.1942 (ЦАМО. Фонд 7715, опись 29151с, дело 13)
Смерть
08.07.1998
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