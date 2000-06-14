Артёменко Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёменко Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1928

Дата смерти

14.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928

Отец: Маслов Михаил Васильевич

Мать: Маслова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Артёменко Виктор Спиридонович

Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1950

Сын: Артёменко Анатолий Спиридонович

Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1952

Сын: Артёменко Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Предыбайло Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артёменко Сергей Спиридонович

Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёменко Спиридон Иванович

Смерть
14.06.2000
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