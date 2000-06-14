Артёменко Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1928
Дата смерти14.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Артёменко Виктор Спиридонович
Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1950
Сын: Артёменко Анатолий Спиридонович
Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1952
Сын: Артёменко Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Предыбайло Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артёменко Сергей Спиридонович
Отец ребёнка: Артёменко Спиридон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2000