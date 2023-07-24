Маслова (Радченко) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Радченко) Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Радченко Павел

Мать: Радченко ?

Рождение ребёнка
10.06.1926

Сын: Маслов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Артёменко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич

Смерть
1978
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