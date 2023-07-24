Маслова (Радченко) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Радченко Павел
Мать: Радченко ?
Рождение ребёнка
10.06.1926
Сын: Маслов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич
Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Артёменко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич
Смерть
1978