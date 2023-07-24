Маслов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1899
Дата смерти02.10.1983
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1899
Отец: Маслов Василий
Мать: Маслова Василиса?
Ивановская область ?
Рождение ребёнка
10.06.1926
Сын: Маслов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Елизавета Павловна
Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Артёменко Анна Михайловна
Мать ребёнка: Маслова Елизавета Павловна
Смерть
02.10.1983