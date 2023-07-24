Маслов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1899

Дата смерти

02.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1899

Отец: Маслов Василий

Мать: Маслова Василиса?

Ивановская область ?
Рождение ребёнка
10.06.1926

Сын: Маслов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Елизавета Павловна

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Артёменко Анна Михайловна

Мать ребёнка: Маслова Елизавета Павловна

Смерть
02.10.1983
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