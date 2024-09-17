Кузичев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1898
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915