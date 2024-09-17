Кузичев Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузичев Николай Андреевич

Кузичев Николай Андреевич

Место рождения

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: Суслов Андрей Федорович

Мать: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.