Сурмачевский Сергей Яковлевич
Место рожденияХимовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.09.1915
Дата смерти04.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915
Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1942
Покровское, Кашинский район, Тверская область
Первичное место захоронения: Калининская обл., Старицкий р-н, с. Покровское, восточная сторона церкви, кладбище Старицкий р-н, с.п. \"станция Старица\", д. Покровское, братская могила 42 Место захорон... Показать все