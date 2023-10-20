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Сурмачевский Сергей Яковлевич

Место рождения

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.09.1915

Дата смерти

04.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915

Отец: Сурмачевский Яков Назарович

Мать: Сумарчевская Анастасия Андреевна

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурмачевская Елена Федоровна

Смерть
04.03.1942
Покровское, Кашинский район, Тверская область
Первичное место захоронения: Калининская обл., Старицкий р-н, с. Покровское, восточная сторона церкви, кладбище Старицкий р-н, с.п. \"станция Старица\", д. Покровское, братская могила 42 Место захорон... Показать все
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