село Покровское, село Покровское, Кашинский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Покровское

Кашинский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6465Покровское, с. вл.при р. Кашинке.34634122114Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Подберезская волость
602. Покровское, село бывшее владельческое, при реке Кашинке, дворов 37, жителей 256, церковь православная

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Подберезская волость
37Покровское541

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
110954Покровскоесело57°19'37°38'O-37-100
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