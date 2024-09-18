Дырдин (Евплов) Моисей Михайлович
Место рожденияНиколаевка
Дата рожденияС 1833 по 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1834
Отец: Евплов (Дырдин) Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1852
https://yandex.ru/archive/catalog/a41d8988-84c1-40bb-b358-6e38a179faa4/376
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Евплова Дарья Моисеевна (Алексеевна)
Мать ребёнка: Дырдина (Иванова) Настасия Сергеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/902c484a-6e05-420a-b307-c6cffed4a372/101 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №3, стр. 101
Рождение ребёнка
04.02.1861
Мать ребёнка: Дырдина (Иванова) Настасия Сергеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/902c484a-6e05-420a-b307-c6cffed4a372/265 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №3, стр. 265
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дырдин Симеон (Семен) Моисей (Моисеевич)
Мать ребёнка: Дырдина (Иванова) Настасия Сергеевна
Женился в возрасте 46 лет (второй раз) в 1910
Рождение ребёнка
1869
Сын: Дырдин Евплов Егор (Георгий) Моисеевич
Мать ребёнка: Дырдина (Иванова) Настасия Сергеевна
Рождение ребёнка
28.01.1875
Дочь: Евплова (Дырдина) Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Дырдина (Иванова) Настасия Сергеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/a793bf02-52c2-4a04-9621-cf0091231044/59 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №14, стр. 59
Рождение ребёнка
08.04.1877
Дочь: Евплова (Дырдина) Александра Моисеевна
Мать ребёнка: Дырдина (Иванова) Настасия Сергеевна
Рождение ребёнка
11.11.1878
Сын: Дырдин Иван (Иоанн) Моисеевич
Мать ребёнка: Дырдина (Иванова) Настасия Сергеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/bcb311bc-0710-458e-bab1-b2b28f18eae6/70 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №24, стр. 70
Смерть
Неизвестно