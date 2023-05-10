Фролов Алексей Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Фролов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Фролов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Фролов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Фролова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
25.11.1963
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Фролов Генадий Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна
Смерть
1994