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Фролов Алексей Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Фролов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Фролов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Фролов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Фролов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Фролова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
25.11.1963

Сын: Фролов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Фролов Генадий Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Даниловна

Смерть
1994