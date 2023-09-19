Максимова Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1956
Бракосочетание
30.07.1976
Рождение ребёнка
31.12.1977
Дочь: Милюкова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Милюков Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
24.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милюков Сергей Геннадьевич