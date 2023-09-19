Максимова Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1956

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1956

Отец: Максимов Владимир Федорович

Мать: Кислякова Ксения Даниловна

Бракосочетание
30.07.1976

Муж: Милюков Сергей Геннадьевич

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1977

Дочь: Милюкова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Милюков Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
24.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милюков Сергей Геннадьевич

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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