Милюков Сергей Геннадьевич 27.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милюков Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955

Отец: Милюков Геннадий Михайлович

Мать: Лодыгина Анна Петровна

Отбывание наказания
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Статья не известна Примерный период с 1949 г, лет 5-7
Бракосочетание
30.07.1976

Жена: Максимова Валентина Владимировна

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1977

Дочь: Милюкова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Максимова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
24.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Валентина Владимировна

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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