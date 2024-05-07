Милюков Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955
Отбывание наказания
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Статья не известна Примерный период с 1949 г, лет 5-7
Бракосочетание
30.07.1976
Рождение ребёнка
31.12.1977
Дочь: Милюкова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Максимова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
24.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Валентина Владимировна