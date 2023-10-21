Мишуков Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуков Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишуков Дмитрий

Мать: Мишукова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
станция Мирная, Оловяненский район, Читинская область
Похороны
Неизвестно
станция Мирная, Оловяненский район, Читинская область
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