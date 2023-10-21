Мишуков Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишуков Дмитрий
Мать: Мишукова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
станция Мирная, Оловяненский район, Читинская область
Похороны
Неизвестно
станция Мирная, Оловяненский район, Читинская область