Болдырева Татьяна
женский, родилась 1810 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Болдырев Пётр Семёнович1807 ст. г.р.
Дети
Болдырев Пётр Петрович1825 ст. г.р.
Болдырев Николай Петрович1835 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Болдырев Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Болдырев Николай Петрович
Отец ребёнка: Болдырев Пётр Семёнович
Смерть
Неизвестно