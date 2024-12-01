Болдырева Татьяна 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдырева Татьяна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1810 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Болдырев Пётр Семёнович1807 ст. г.р.
Дети
Болдырев Пётр Петрович1825 ст. г.р.
Болдырев Николай Петрович1835 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Болдырев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Болдырев Пётр Семёнович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Болдырев Николай Петрович

Отец ребёнка: Болдырев Пётр Семёнович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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