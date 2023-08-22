Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1894
Дата смерти10.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1928
Дочь: Тормозина Елена Ильична
Отец ребёнка: Тормозин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1930
Дочь: Тормозина Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Тормозин Илья Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.09.1978