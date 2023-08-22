Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1894

Дата смерти

10.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1928

Дочь: Тормозина Елена Ильична

Отец ребёнка: Тормозин Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
02.08.1930

Дочь: Тормозина Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Тормозин Илья Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тормозин Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.09.1978
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