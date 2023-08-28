Брежнева Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева Анастасия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Брежнев Василий Борисов

Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Брежнев Яков Борисов

Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брежнев Георгий Борисов

Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Борис Михайлов

Смерть
Неизвестно
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