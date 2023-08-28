Брежнева Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1911
Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов
Рождение ребёнка
18.03.1913
Сын: Брежнев Яков Борисов
Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брежнев Борис Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно