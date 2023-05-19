кн. Салтыков Михаил Глебович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1550
Дата смертиОколо 1621
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550
Отец: Салтыков Глеб Иванович
Мать: Солтык Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1586
Дочь: Кн. Трубецкая N Михайловна
Мать ребёнка: Кн. Салтыкова Іуліанія Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
боярин и воевода
Смерть
Около 1621
Polish-Lithuanian Commonwealth