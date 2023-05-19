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кн. ​Салтыков Михаил Глебович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1550

Дата смерти

Около 1621

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550

Отец: Салтыков Глеб Иванович

Мать: Солтык Елена Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1586

Дочь: Кн. Трубецкая N Михайловна

Мать ребёнка: Кн. Салтыкова Іуліанія Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
боярин и воевода
Смерть
Около 1621
Polish-Lithuanian Commonwealth