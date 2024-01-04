Сорокин Кузьма Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1909
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1909
Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич
Крещение
22.10.1909
Рождение ребёнка
22.05.1931
Рождение ребёнка
31.03.1935
Рождение ребёнка
16.08.1938
Рождение ребёнка
02.01.1942
Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С ?.04.1942 по ?.07.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1942