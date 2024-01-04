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ГлавнаяЛюдиСорокин Кузьма Дмитриевич

Сорокин Кузьма Дмитриевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.10.1909

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1909

Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич

Мать: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.10.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Ивановна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Ивановна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Ивановна

Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С ?.04.1942 по ?.07.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.07.1942
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