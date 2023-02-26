Бритов Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБритов Алексей Иванов

Бритов Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бритов Иван Дмитриев

Мать: Бритова Мария Васильева

Бракосочетание
01.10.1908

Жена: Бритова Агрипина Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Бритов СергейАлексеев

Мать ребёнка: Бритова Агрипина Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно