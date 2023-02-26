Бритов Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1891
Отец: Бритов Иван Дмитриев
Мать: Бритова Мария Васильева
Бракосочетание
01.10.1908
Жена: Бритова Агрипина Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1914
Мать ребёнка: Бритова Агрипина Иванова
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно