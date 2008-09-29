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Василенко Влас Игоревич
Василенко Влас Игоревич
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Место рождения
Невинномысск
, город Невинномысск, Ставропольский край
Дата рождения
29.09.2008
Пол
Мужской
Отец
Василенко Игорь Николаевич
1963 г.р.
Мать
Василенко (Иващенко) Ирина Васильевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2008
Отец:
Василенко Игорь Николаевич
Мать:
Василенко Ирина Васильевна
Невинномысск
, город Невинномысск, Ставропольский край
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