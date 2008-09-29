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Василенко Влас Игоревич

Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

29.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2008

Отец: Василенко Игорь Николаевич

Мать: Василенко Ирина Васильевна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край