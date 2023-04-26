Марков Василий Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: (Архип Бочаров) Иванов
Мать: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семен Васильев
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Домна Васильева
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Василиса Васильева
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Федорова
Смерть
1824