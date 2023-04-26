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Марков Василий Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: (Архип Бочаров) Иванов

Мать: Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семен Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Домна Васильева

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Василиса Васильева

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Федорова

Смерть
1824