Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Марков Василий Марков
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Марков Василий Марков
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Марков Василий Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно