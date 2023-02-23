Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Марков Василий Марков

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Марков Василий Марков

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Марков Василий Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Василий Марков

Смерть
Неизвестно
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