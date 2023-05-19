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Артёмов - Ильич
Артёмов - Ильич
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Место рождения
Шадринск
, город Шадринск, Курганская область
Дата рождения
2013
Пол
Мужской
Отец
Артёмов Илья
1977 г.р.
Мать
Артёмова Анастасия Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец:
Артёмов Илья
Мать:
Артёмова Анастасия Сергеевна
Шадринск
, город Шадринск, Курганская область
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