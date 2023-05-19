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Артёмов - Ильич

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

2013

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013

Отец: Артёмов Илья

Мать: Артёмова Анастасия Сергеевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область