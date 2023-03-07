Артёмова Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1987
Отец: Иконников Сергей
Мать: Иконникова Светлана
Рождение ребёнка
28.11.2007
Дочь: Артёмова Алина Ильинична
Отец ребёнка: Артёмов Илья
Рождение ребёнка
2013
Сын: Артёмов - Ильич
Отец ребёнка: Артёмов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артёмов Илья
Место жительства
Неизвестно
Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область