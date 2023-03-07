Артёмова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

19.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1987

Отец: Иконников Сергей

Мать: Иконникова Светлана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
28.11.2007

Дочь: Артёмова Алина Ильинична

Отец ребёнка: Артёмов Илья

Рождение ребёнка
2013

Сын: Артёмов - Ильич

Отец ребёнка: Артёмов Илья

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Илья

Место жительства
Неизвестно
Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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