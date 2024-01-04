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Ефросинья Ивановна

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Иван Лаврентьевич

Мать: Аграфена Яковлевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
С 1782 по 1795

Муж: не указан

Конютино, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
В ревизии 1795 года указано, что выдана в замужество в деревню Конютино Кирилловского уезда
Смерть
После 1782
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