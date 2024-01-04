Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Иван Лаврентьевич
Мать: Аграфена Яковлевна
Бракосочетание
С 1782 по 1795
Муж: не указан
Конютино, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
В ревизии 1795 года указано, что выдана в замужество в деревню Конютино Кирилловского уезда
Смерть
После 1782