Сударчикова (Мамыкина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Мамыкина) Марфа

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.07.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874

Отец: Мамыкинъ Василий

Мать: Мамыкина Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1894

Муж: Сударчиковъ Ермолай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1896

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1898

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1903

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1905

Сын: Сударчиковъ Александръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан