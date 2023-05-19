Сударчикова (Мамыкина) Марфа
Место рождения
Дата рождения04.07.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874
Отец: Мамыкинъ Василий
Мать: Мамыкина Мария
Бракосочетание
24.01.1894
Муж: Сударчиковъ Ермолай
Рождение ребёнка
30.11.1894
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай
Рождение ребёнка
03.09.1896
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай
Рождение ребёнка
06.07.1898
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай
Рождение ребёнка
06.05.1903
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай
Рождение ребёнка
29.09.1905
Отец ребёнка: Сударчиковъ Ермолай