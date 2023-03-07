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Мамыкинъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1888

Отец: Мамыкинъ Василий

Мать: Мамыкина Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.05.1906

Жена: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1907

Сын: Мамыкинъ Виталий

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Мамыкина Клавдия

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1913

Дочь: Мамыкина Лидия

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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