Мамыкинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения06.04.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1888
Отец: Мамыкинъ Василий
Мать: Мамыкина Мария
Бракосочетание
22.05.1906
Жена: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
27.04.1907
Сын: Мамыкинъ Виталий
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
06.04.1908
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Мамыкина Клавдия
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
09.03.1913
Дочь: Мамыкина Лидия
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья