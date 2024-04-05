Danowska (Grabowska) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти20.09.1845
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Grabowski Paweł
Бракосочетание
1798
Муж: Danowski Antoni
Wąsosz
Рождение ребёнка
05.02.1799
Сын: Danowski Jan
Отец ребёнка: Danowski Antoni
Sulewo Kownaty par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Danowska (Danowska) Rozalia
Отец ребёнка: Danowski Antoni
Рождение ребёнка
1801
Сын: Danowski Maciej
Отец ребёнка: Danowski Antoni
Рождение ребёнка
1803
Сын: Danowski Stanisław
Отец ребёнка: Danowski Antoni
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Sulewska (Danowska) Katarzyna
Отец ребёнка: Danowski Antoni
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Łempicka (Danowska) Aniela
Отец ребёнка: Danowski Antoni
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Danowska) Ewa
Отец ребёнка: Danowski Antoni
Смерть
20.09.1845
Czerwonki par. Wąsosz akt 189