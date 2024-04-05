Danowska (Grabowska) Marianna 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Danowska (Grabowska) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

20.09.1845

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

1799 г.р.
1801 г.р.
1801 г.р.
1803 г.р.
1809 г.р.
1812 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Grabowski Paweł

Мать: Grabowska (Godlewska) Marcjanna

Бракосочетание
1798

Муж: Danowski Antoni

Wąsosz
Рождение ребёнка
05.02.1799

Сын: Danowski Jan

Отец ребёнка: Danowski Antoni

Sulewo Kownaty par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Danowska (Danowska) Rozalia

Отец ребёнка: Danowski Antoni

Рождение ребёнка
1801

Сын: Danowski Maciej

Отец ребёнка: Danowski Antoni

Рождение ребёнка
1803

Сын: Danowski Stanisław

Отец ребёнка: Danowski Antoni

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Sulewska (Danowska) Katarzyna

Отец ребёнка: Danowski Antoni

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Łempicka (Danowska) Aniela

Отец ребёнка: Danowski Antoni

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Danowska) Ewa

Отец ребёнка: Danowski Antoni

Смерть
20.09.1845
Czerwonki par. Wąsosz akt 189

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