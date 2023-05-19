Прусов Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения28.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1876
Отец: Павел (Богданов)
Мать: Акилина Григорьева
Бракосочетание
24.01.1899
Жена: Прусова Наталия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Прусова Наталия Павлова
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Прусов (трусов) Михаил ки
Мать ребёнка: Прусова Наталия Павлова
Смерть
Неизвестно