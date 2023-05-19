Прусов Иван Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрусов Иван Павлов

Прусов Иван Павлов

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1876

Отец: Павел (Богданов)

Мать: Акилина Григорьева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1899

Жена: Прусова Наталия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Прусова Наталия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Прусов (трусов) Михаил ки

Мать ребёнка: Прусова Наталия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно