Мария Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800

Сын: Малиновский Игнатий Григорьев

Отец ребёнка: Малиновский Григорий Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Малиновский Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Малиновский Григорий Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1819

Дочь: Пелагия Григорьева

Отец ребёнка: Малиновский Григорий Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно