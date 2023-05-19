Мария Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Малиновский Игнатий Григорьев
Отец ребёнка: Малиновский Григорий Сафронов
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Малиновский Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Малиновский Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
02.04.1819
Дочь: Пелагия Григорьева
Отец ребёнка: Малиновский Григорий Сафронов
Смерть
Неизвестно