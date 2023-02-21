Петров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1749

Дата смерти

?.03.1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776.?.1786 ст.

Сын: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение
Вычислено 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Петров Гаврила Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Петров Петр Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Похороны
?.03.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.03.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианскою кончиною