Петров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1749
Дата смерти?.03.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776.?.1786 ст.
Сын: Калбесин (петров) Михаил Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Вычислено 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Тинет (петров) Иван Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Сын: Петров Петр Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Похороны
?.03.1825
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.03.1825
Причина смерти: христианскою кончиною