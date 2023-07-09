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Киргинцев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1957

Отец: Киргинцев Михаил Яковлевич

Мать: Киргинцева Дарья Александровна