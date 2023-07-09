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Киргинцев Василий Михайлович
Киргинцев Василий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1957
Пол
Мужской
Отец
Киргинцев Михаил Яковлевич
1915 г.р.
Мать
Киргинцева (Раздобарова) Дарья Александровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1957
Отец:
Киргинцев Михаил Яковлевич
Мать:
Киргинцева Дарья Александровна
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