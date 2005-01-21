Киргинцева (Раздобарова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киргинцева (Раздобарова) Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1920

Дата смерти

21.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1939

Дочь: Кукса Дина Павловна

Отец ребёнка: Куницин Павел Степанович

Рождение ребёнка
10.02.1955

Дочь: Епанчинцева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
17.10.1957

Сын: Киргинцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киргинцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киргинцев Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куницин Павел Степанович

Смерть
21.01.2005