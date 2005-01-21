Киргинцева (Раздобарова) Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1920
Дата смерти21.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1939
Дочь: Кукса Дина Павловна
Отец ребёнка: Куницин Павел Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1955
Дочь: Епанчинцева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1957
Сын: Киргинцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киргинцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Киргинцев Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2005