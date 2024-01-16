Мариева Наталья Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мариев Тимофей Анатольевич
Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мариев Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агния Анатольевна
Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мариев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно