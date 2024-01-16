Мариева Наталья Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариева Наталья Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мариев Тимофей Анатольевич

Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мариев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агния Анатольевна

Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мариев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Мариев Анатолий Михайлович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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