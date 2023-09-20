Фокин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Владимир Сергеевич

Фокин Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.2007

Дочь: Фокина Полина Владимировна

Мать ребёнка: Клиндух Светлана

Рождение ребёнка
01.05.2010

Сын: Фокин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Клиндух Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клиндух Светлана

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