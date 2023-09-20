Фокин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2007
Дочь: Фокина Полина Владимировна
Мать ребёнка: Клиндух Светлана
Рождение ребёнка
01.05.2010
Сын: Фокин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Клиндух Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клиндух Светлана