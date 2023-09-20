Клиндух Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клиндух Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клиндух Николай Васильевич

Мать: Клиндух Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
09.06.2007

Дочь: Фокина Полина Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
01.05.2010

Сын: Фокин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Фокин Владимир Сергеевич

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