Клиндух Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клиндух Николай Васильевич
Мать: Клиндух Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.2007
Дочь: Фокина Полина Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
01.05.2010
Сын: Фокин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Фокин Владимир Сергеевич