Волков Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Степановна

Смерть
Неизвестно