(Добрякова) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1938
Дата смерти26.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1938
Отец: Добряков Степан Сергеевич
Мать: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Александр
Рождение ребёнка
26.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Александр
Смерть
26.09.2014