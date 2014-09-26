(Добрякова) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добрякова) Нина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1938

Дата смерти

26.09.2014

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1938

Отец: Добряков Степан Сергеевич

Мать: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Александр

Рождение ребёнка
26.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Александр

Смерть
26.09.2014
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