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Васса Никифорова

Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1795

Муж: Афанасий Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно