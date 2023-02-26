Васса Никифорова
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1795
Муж: Афанасий Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно