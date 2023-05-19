(Капранова) Пелагея Тимофеева
Место рождения
Дата рождения29.09.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1842
Бракосочетание
29.10.1861
Муж: Кузьма Васильев
Рождение ребёнка
14.12.1862
Дочь: Анастасия (Настасья) Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Васильев
Рождение ребёнка
14.08.1865
Дочь: Васса Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1867
Дочь: Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Васильев
Рождение ребёнка
21.05.1873
Сын: Макарий Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Васильев
Смерть
Неизвестно