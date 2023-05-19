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(Капранова) Пелагея Тимофеева

Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

29.09.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1842

Отец: Капранов Тимофей Афанасьев

Мать: Капранова Дарья Амельянова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
29.10.1861

Муж: Кузьма Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1862

Дочь: Анастасия (Настасья) Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Васильев

Нелюбинка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1865

Дочь: Васса Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Васильев

Нелюбинка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1867

Дочь: Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1873

Сын: Макарий Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно