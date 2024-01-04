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Бровкин Насон Денисович

Место рождения

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620

Отец: Бровкин Денис

Мать: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1640

Сын: Бровкин Ларион Насонович

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
1646
Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Михаил Насонович

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Кондратий Насонович

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Янко Насонович

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Семен Насонович

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Петр Насонович

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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