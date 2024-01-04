Бровкин Насон Денисович
Место рождения
Дата рождения1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620
Отец: Бровкин Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1640
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1646
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Кондратий Насонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно