Наумова (Большешапова) Стефанида Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Большешапова) Стефанида Филаретовна

Место рождения

Большеокинское, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеокинское, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1887

Сын: Георгий

Отец ребёнка: не указан

https://ya.ru/archive/catalog/1973c7d8-bfd1-41da-a417-5b3048e6a5bb/203
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.

Сын: Наумов Даниил Сильвестрович

Отец ребёнка: Наумов Сильвестр Иванович

https://ya.ru/archive/catalog/79495d33-a904-4703-8f63-7c1603e2951f/38
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Сильвестр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Устинья Селиверстовна

Отец ребёнка: Наумов Сильвестр Иванович

Смерть
Неизвестно
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