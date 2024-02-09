Наумова (Большешапова) Стефанида Филаретовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1887
Сын: Георгий
Отец ребёнка: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/1973c7d8-bfd1-41da-a417-5b3048e6a5bb/203
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.
Сын: Наумов Даниил Сильвестрович
Отец ребёнка: Наумов Сильвестр Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/79495d33-a904-4703-8f63-7c1603e2951f/38
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Устинья Селиверстовна
Отец ребёнка: Наумов Сильвестр Иванович
Смерть
Неизвестно