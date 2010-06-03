Худякова (Спиридонова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1922
Дата смерти03.06.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922
Отец: Спиридонов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1946
Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1948
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1951
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1958
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович
Смерть
03.06.2010