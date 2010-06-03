Худякова (Спиридонова) Ольга 22.07.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Худякова (Спиридонова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1922

Дата смерти

03.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922

Отец: Спиридонов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Худяков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1948

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1951

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1958

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Худяков Иван Иванович

Смерть
03.06.2010

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